Moon Knight, per May Calamawy la sua Layla non è una nuova versione di Lara Croft

Con l'ultimo episodio uscito su Disney+, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Moon Knight 1x04, lo show Marvel ha decisamente alzato l'asticella. Ecco a voi le parole di May Calamawy, che ha parlato del suo personaggio dopo l'incredibile finale di puntata.

L'attrice, che veste i panni dell'avventurosa archeologa Layla El-Faouly nello show, ha voluto elogiare il produttore Kevin Feige e i Marvel Studios per averle permesso di interpretare un personaggio arabo nella nuova serie del MCU, senza cadere in classici stereotipi.

“Ogni volta che mi sentivo a disagio, andavo a parlare con il regista [Mohamed Diab] e sua moglie. Ho adorato tutta la libertà che Kevin Feige ci ha concesso. Ho capito abbastanza presto come questo sarebbe stato uno spazio in cui la mia voce sarebbe stata ascoltata e questa è la sensazione migliore".

Calamawy ha anche dovuto discostarsi il più possibile da un personaggio iconico come quello di Lara Croft, già interpretata da Angelina Jolie e Alicia Vikander in due diverse trasposizioni del personaggio al cinema. Infatti, per non risultare troppo simile alla protagonista di Tomb Raider, l'attrice ha cercato di trarre ispirazione dalle vere donne arabe, non andando semplicemente a copiare un'icona occidentale ben consolidata:

“Sono stata attenta a non trarre ispirazione da qualche personaggio occidentale, perché volevo portare qualcosa della mia terra. In Medio Oriente, trovo che le donne abbiano una forza così morbida. E io ero tipo, 'Come posso portare questa cosa? Perché dovrei sedermi e copiare quello che penso farebbe Angelina Jolie?' Ogni donna che conosco è un insieme di dicotomie, e volevo portarle."

Per finire, vi lasciamo con le parole dei registi sul colpo di scena finale di Moon Knight 1x04.