Moon Knight: May Calamawy trascorrerebbe ogni domenica libera a lavorare con il cast

Dopo aver affrontato la teoria sul ritardo del trailer di Thor: Love and Thunder per via di Moon Knight, torniamo a parlare dello show di Disney+ con le parole di May Calamawy, che interpreta Layla nella serie.

L'attrice, in una nuova intervista a Collider, ha raccontato di come suo nipote di 6 anni sia stato il più felice della famiglia sul fatto che sia stata scelta per lavorare in Moon Knight e che ha inoltre chiesto più di uno spoiler. Ha poi parlato di come il cast e i registi avrebbero trascorso ogni domenica libera lavorando alle sceneggiature per vedere come avrebbero potuto migliorarle e di quanto sia rimasta sbalordita dagli incredibili set costruiti per la serie.

Riguardo la cosa che potrebbe essere più eccitante per il pubblico durante la serie, Calamawy ha risposto di come la parte della storia ambientata in Egitto sia molto affascinante e della bellezza nell'affrontare l'aspetto mentale del protagonista, interpretato da Oscar Isaac, che è afflitto da personalità multiple.

Moon Knight segue le vicende di Steven Grant, un mite impiegato di un negozio di articoli da regalo in un museo londinese, che viene afflitto da blackout e ricordi di un'altra vita. Steven scopre presto di avere un disturbo dissociativo dell'identità e di condividere il corpo con il mercenario Marc Spector, un ex marine degli Stati Uniti a cui sono state date abilità soprannaturali dal dio della luna egiziano Khonshu.

Per concludere, vi lasciamo con le ultime parole di Vincent D'Onofrio, che si è complimentato con Ethan Hawke per la sua interpretazione nello show.