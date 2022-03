Moon Knight, nel suo monologo a SNL Oscar Isaac mostra il suo passato... da Avenger!

Durante il consueto monologo che ogni host di Saturday Night Live tiene all'inizio della puntata, ieri Oscar Isaac, che debutterà a breve nel Marvel Cinematic Universe con l'attesa serie Moon Knight, ha mostrato un video del suo passato... da Avenger!

Durante il monologo, l'attore ha mostrato per la prima volta alcune porzioni del suo primo film, che ha scritto, diretto e interpretato quando aveva solo 10 anni: "Sono entusiasta di entrare a far parte dell'universo Marvel con Moon Knight" ha dichiarato Isaac prima di introdurre il video: "Per me si chiude un cerchio, dato che il primo film in cui sono apparso era 'The Avenger', senza la 's'".

Oscar Isaac ha mostrato varie scene del film amatoriale girato nel cortile della casa dell'amico Bruce Ferguson a Miami, la città che lo ha visto crescere: il piccolo Oscar interpretava un assassino ninja, mostrandolo prima nei suoi allenamenti per lottare contro i nemici e poi in una scena dove uccide il suo nemico, interpretato sempre da lui.

Verso la conclusione del suo monologo, l'attore di origini guatemalteche invita a lasciare liberi i bambini di esprimere la loro creatività: "Vi starete chiedendo perché vi ho mostrato questi video. Il motivo è che è importante incoraggiare i bambini ad essere strambi, perché ogni tanto capita che uno di quei bambini strani, quando cresce, possa presentare il Saturday Night Live".

Nel frattempo, prosegue il conto alla rovescia per Moon Knight, la nuova miniserie MCU che debutterà il 30 marzo in streaming su Disney+. A seguire, gli episodi usciranno con cadenza settimanale fino al 4 maggio, tenendoci compagnia nelle settimane che ci separano dal debutto in sala di Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

Nei giorni scorsi abbiamo visto anche i poster di Moon Knight, la cui versione coreana mostra con un incredibile livello di dettaglio il costume del tenebroso eroe interpretato da Isaac.