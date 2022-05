Moon Knight, Mya Calamawy sul finale di Layla: 'L'ho scoperto 30 minuti prima di farlo'

Il colpo di scena finale di Moon Knight ha colto tutti di sorpresa e a quanto pare, anche Mya Calamawy che ha scoperto il suo destino all'incirca mezz'ora prima dell'inizio delle riprese dell'epilogo dello show Disney+ con Oscar Isaac.

L'interprete di ayla El-Fauly ha scoperto che si sarebbe trasformata fattivamente in Scarlet Scarab, l'avatar della dea egizia Taweret, solo poco prima dell'effettivo svolgimento degli ultimi lavori di produzione. Tutto sarebbe nato da un'improvvisa intuizione del regista Mohamed Diab.

"Sai, l'ho scoperto 30 minuti prima di farlo", ha detto Calamawy a The Wrap. "Perché inizialmente Antonia Salib, che interpreta Taweret, era sul set. Dove essere al fianco di Layla. E poi Mohamed Diab viene da me nella roulotte mentre mi preparo, e dice: 'Sai , ci ho pensato, e in realtà voglio che la trasformazione riguardi te'. E davvero non sapevo cosa significasse. Ero tipo 'Vuoi che tipo, sia improvvisamente posseduta da Taweret?' E lui mi ha detto 'Sì, fantastico' e mi ha lasciato".

Con pochissimo preavviso, Calamawy ha incontrato Salib e ha cercato di imparare da lei tutti i suoi movimenti e i manierismi di Taweret. Ha studiato il linguaggio del corpo della sua co-protagonista e le espressioni facciali per capire come interpretare entrambi i personaggi. E poco importa se lo spoiler di Disney+ su Moon Knight ha rovinato la sorpresa a molti fan, la performance dell'interprete di Scarlet Scarab è stata il più autentica possibile.

"Non ho avuto tempo per pensare. E a volte mi chiedo come sarebbe stato se avessi avuto qualche attimo in più per rifletterci. Probabilmente l'esperienza più liberatoria dell'intero spettacolo per me. Perché avevo Mohamed che mi dava solo alcuni appunti, ma poi ho fatto tutto da sola. Ho sentito che questo aveva assolutamente senso per Layla".

Cosa ne pensate voi di questo finale? Ditecelo nei commenti.