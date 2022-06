Moon Knight: no, il costume di Jake Lockley non è mai apparso nello show

Brutte notizie per tutti coloro che credevano di aver intravisto il costume di Jake Lockley nella title sequence di Moon Knight: non è così, parola dei uno dei tecnici dei VFX.

L'ultimo episodio di Moon Knight ha confermato ciò che i fan sapevano sarebbe accaduto da tempo: l'introduzione di Jake Lockley, la terza personalità del personaggio interpretato da Osacar Isaac.

Ma mentre c'è ancora tanto che non sappiamo su Jake Lockley e la sua storia, che ci deve ancora essere raccontata, una cosa credevamo di averla afferrata: l'aspetto che avrebbe potuto avere il suo costume una volta trasformato.

Tuttavia, come spiega l'addetto ai VFX della serie Doug Appleton al Befores & Afters, non è così.

"Dunque, io sono una di quelle persone che va online a leggere i commenti di tutti su tutto, sia quelli positivi che negativi. Mi piace leggerli" ha raccontato Appleton "E ho visto tante persone che stoppavano la title sequence di Moon Knight nel momento tra una trasformazione e l'altra, e dicevano 'Oh, è un costume diverso! Forse è quello di Jake Lockley e questo è un teaser'. E io pensavo 'No, non è così, ma amo il fatto che lo abbiate ipotizzato".

Chissà, allora, che aspetto potrà mai avere questo terzo costume, e come e quando (e se?) avremo modo scoprirlo.