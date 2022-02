Moon Knight non avrà una stagione 2: arriva la conferma di Oscar Isaac

Moon Knight sta per arrivare, il prossimo 30 marzo la serie con Oscar Isaac farà il suo debutto su Disney+ ma a quanto pare, questa attesissima produzione non avrà ulteriori stagioni al di fuori di questa.

La conferma è giunta proprio dall'interprete di Marc Spector che in una recente intervista ha assicurato che lo show Marvel sarà una serie limitata. Paragonando questo show al film di prossima uscita Morbius ha detto: "Non so come sia stato il processo creativo in quel caso. Si tratta di un lungometraggio, la nostra è una serie limitata".

Nella medesima intervista, Oscar Isaac ha rivelato candidamente di non sapere chi fosse Moon Knight prima di firmare il suo contratto con la Marvel, nonostante fosse un appassionato di fumetti da giovane. Pur ammettendo la sua ignoranza su questo particolare supereroe, l'attore sembra essersi calato perfettamente nella parte. Il villain di Moon Knight è interpretato da Ethan Hawke. Sembra che l'attore sarà il leader della setta Arthur Harrow, un personaggio al momento per nulla noto nel Marvel Cinematic Universe.

Voi cosa vi aspettate da questa serie? Fatecelo sapere nell'apposita sezione dedicata ai commenti. Vi ricordiamo che Moon Knight sarà disponibile in streaming a partire dal prossimo 30 marzo. Che il conto alla rovescia abbia inizio!