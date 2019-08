Moon Knight: la serie Disney+ sarà dark come i fumetti su cui si basa?

L'annuncio di una serie su Moon Knight per Disney+, arrivata nel corso del D23 da parte dei Marvel Studios, è stata una delle soprese più gradite dai fan della Casa delle Idee, che attendevano da tempo un adattamento delle avventure di Marc Spector.

Purtroppo, i fan che si aspettavano una riproposizione fedele dei fumetti, potrebbero restare delusi e non ritrovare le atmosfere dark di prodotti come Daredevil e The Punisher.

Comicbook.com ha illustrato i suoi sospetti in merito, partendo dal presupposto che la nuova piattaforma streaming della casa di Topolino sembra essere indirizzata soprattutto verso programmi rivolti alle famiglie.

Una conferma di questo approccio può essere trovata nella cancellazione di Book of Enchantment, una serie dedicato ai villain più celebri dei classici Disney. Per l’occasione Deadline aveva scritto che lo show non aveva superato l’esame dei dirigenti Disney, per i quali la serie stava “andando in una direzione più dark del previsto”.



Questo potrebbe voler dire che difficilmente Moon Knight sarà un prodotto classificato rated-R, ossia vietato ai minori di 17 anni non accompagnati da un adulto. I fumetti, però, sono particolarmente violenti ed è dunque probabile che, se l'ipotesi verrà confermata, i temi verranno addolciti. Ricordiamo che al momento non c'è nessuna certezza in merito, ma questi indizi potrebbero far scattare qualche campanella d'allarme.

Voi cosa ne pensate? Si tratterà di un adattamento fedele o si cercherà un approccio più vicino alle famiglie, con conseguente diminuzione di scene forti?