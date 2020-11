Moon Knight, nuove indiscrezioni sul casting della serie Disney+

È di poche settimane fa la notizia secondo cui Oscar Isaac sarà il protagonista della prossima serie Marvel intitolata Moon Knight. Sebbene i Marvel Studios non abbiano ancora confermato o negato questo rumors, stiamo scoprendo di più sullo spettacolo e sui loro piani.

The Illuminerdi riporta notizie su due personaggi secondari che dovrebbero essere scelti nella serie insieme a rumors su quando e dove la Marvel inizierà le riprese della prossima serie originale Disney+, oltre a un aggiornamento su come potrebbe apparire il protagonista.



Partiamo dai ruoli secondari, le fonti del sito descrivono "una protagonista femminile sulla trentina descritta come egiziana e forte” e l'altro è un “protagonista maschile britannico in un ruolo di supporto, potenzialmente aperto agli europei".

La produzione della serie sarà avviata a Londra nel marzo del 2021 e il sito rileva inoltre una descrizione del personaggio di Moon Knight “mentre indossa un mantello d'argento", il che segnerebbe una deviazione dalle pagine del fumetto.



Lo scrittore Jeremy Slater è lo showrunner di Moon Knight, a capo di un team di sceneggiatori per la prossima serie che sarà un'esclusiva Disney+. Dietro la macchina da presa per la serie c'è il regista egiziano Mohamed Diab.



Moon Knight seguirà Marc Spector, un eroe Marvel apparso per la prima volta nell'agosto del 1975. Marc Spector ha diverse personalità alternative che vanno e vengono. Le sue personalità includono Jake Lockley, un tassista, e Steven Greant, un ricco playboy non del tutto diverso da Tony Stark. Spector è un ex mercenario che è stato tradito dalla sua squadra durante una spedizione ma rianimato dall'antico dio egizio della Luna, Khonshu, in cambio del suo servizio alla divinità.Moon Knight è stato creato da Doug Moench e Don Perlin.



Non ci resta che attendere nuove notizie di casting e la conferma di Oscar Isaac nel ruolo, scelta che alcuni fan non hanno condiviso mentre altri si sono già divertiti ad immaginarselo nei panni di Moon Knight in un trailer fan-made.