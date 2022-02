Moon Knight: ulteriore occhiata a Mr. Knight nella nuova immagine della serie Marvel

I Marvel Studios hanno diffuso in rete una nuova immagine promozionale di Moon Knight che ci dà un ulteriore assaggio del personaggio di Mr. Knight che vedremo ritratto nello show ambientato nel Marvel Cinematic Universe. La serie con protagonista Oscar Isaac, al suo esordio nel MCU, arriverà in streaming con il primo episodio il 30 marzo prossimo.

L'immagine in questione proviene direttamente dal merchandise ufficiale della serie Marvel Studios e le diverse raffigurazioni che possiamo trovare ritratte nelle T-shirt ne presentano anche una che mostra i personaggi di Moon Knight e Mr. Knight rappresentati come fossero dei geroglifici egizi.

In una recente intervista, Kevin Feige aveva definito Moon Knight uno show brutale: "Moon Knight è brutale. È stato divertente lavorare con Disney+ perché ci permette di espandere i nostri confini e fare cose diverse. Ci sono momenti nella serie in cui Moon Knight si comporta in modo brutale, e negli uffici la prima reazione, la reazione istintiva, è stata: 'Questa scena la cambiamo, giusto? Tiriamo un po' il freno?' Ma stavolta no, non abbiamo tirato nessun freno. Questa seria porterà un radicale cambiamento di tono, perché è una cosa diversa. E' Moon Knight". Nonostante questo però Moon Knight non sarà vietato ai minori, come ogni altro prodotto Marvel.

La serie racconterà la storia di Steven Grant, un tranquillo impiegato in un negozio di articoli da regalo, afflitto da una serie di ricordi di un'altra vita. L'uomo scopre di avere un disturbo dissociativo dell'identità e di condividere il suo corpo con il mercenario Marc Spector, che diventerà poi Moon Knight. Tutti i nemici di quest'ultimo lo raggiungeranno, mentre lui prova a risolvere un mistero che coinvolge i grandi dei egiziani.

Moon Knight debutterà il 30 marzo prossimo con un solo episodio a settimana su Disney+. Scoprire invece cosa ne pensa l'autore del fumetto del casting di Oscar Isaac.