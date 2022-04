Moon Knight, oggi l'episodio 5: il nuovo poster anticipa l'arrivo di un altro dio egizio

Da stamattina su Disney+ è disponibile il quinto episodio della prima stagione di Moon Knight, l'ultima serie tv del Marvel Cinematic Universe con protagonista Oscar Isaac. La campagna promozionale, invece di concentrarsi sui character poster come consuetudine, si è dedicata agli oggetti che compaiono nella serie.

L'ultimo poster dello show, che anticipa l'uscita del penultimo episodio, potrebbe indicare la presenza di un altro antico dio egizio. Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler di Moon Knight.

Nel frattempo i fan si chiedono se è in arrivo un tragico finale di Moon Knight. Per il momento occorre accontentarsi del penultimo episodio sulla piattaforma streaming Disney+.



Il poster mostra una bilancia sorretta dal dio egizio Anubi, la divinità dei morti negli antichi racconti mitologici.

Anubi accoglie le persone nell'aldilà e valuta le anime delle persone che si trova di fronte rispetto alla 'verità', rappresentata da una piuma di struzzo chiamata Ma'at.



Le anime più leggere della piuma saliranno in un aldilà celeste mentre quelle più pesanti saranno date in pasto ad Ammit, creatura mostruosa e compagna di Anubi.

Sinora nella serie abbiamo visto soltanto due divinità nelle loro sembianze reali: Khonshu è presente sin dall'inizio mentre Taweret è stato introdotto nelle sequenze finali del quarto episodio. Altre quattro sono state rappresentate nello show attraverso i loro avatar, ossia Osiride, Horus, Hathor e Tefnut.



"Sin dall'inizio Marvel ci ha fornito un sacco di materiale di riferimento sull'egittologia e le antiche divinità egizie" ha dichiarato Jeremy Slater, a capo del team di autori della serie.

Sul nostro sito scoprite la recensione di Moon Knight episodio 4, in attesa di vedere gli ultimi due capitoli di questa prima stagione.