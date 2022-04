Moon Knight, da oggi in streaming l'episodio 2: Ethan Hawke è davvero il villain?

Da oggi è disponibile in streaming su Disney+ il secondo episodio di Moon Knight e ad anticiparlo arriva anche una clip ufficiale che vede protagonisti Oscar Isaac e Ethan Hawke, quest'ultimo identificato nel corso dell'episodio d'apertura come il villain di questa storia. Ma siamo sicuri che sia davvero Arthur Harrow il cattivo? Date un'occhiata.

Nella clip in questione, un Arthur Harrow completamente rilassato porta in giro per la sua città uno spaesato Steven Grant / Marc Spector che qui si accorge che quel figuro minaccioso che nella puntata precedente vedevamo dargli la caccia è in realtà un uomo ben voluto e amato dalla gente locale, con cui condivide sapere e conoscenza.

"Penso che si veda come un vero apostolo della Dea Ammit, e che sia qui per guarire il mondo e liberarlo dai peccatori, e sarà un periodo violento, ma data la pace e la bellezza che verrà quando tutti questi peccatori se ne saranno andati, ne varrà la pena", aveva dichiarato Hawke in una precedente intervista a proposito del suo personaggio.

"Penso che molti di noi sentano che esista una parte di tutto questo, se hai un sistema di credenze che è abbastanza forte, ti dà una direzione. Molti di noi sono persi, e non hanno una direzione, e desiderano uno scopo, e un sistema di credenze può davvero dartelo, e penso che lui abbia solo raddoppiato questo sulla sua dea, e non abbia sfumature, è assolutamente intransigente nel suo modo di pensare, perché la sua dedizione verso questa dea è totale. Quindi in un certo senso è molto semplice", ha concluso.

