Moon Knight, Oliver Jackson-Cohen come protagonista? L'attore risponde ai rumor

Nel corso di una recente intervista promozionale Oliver Jackson-Cohen, star dell'acclamata serie horror di Netlfix The Haunting of Hill House, ha commentato le recenti voci di corridoio che lo vorrebbero come protagonista della serie Moon Knight, progetto MCU per Disney+.

"Ne ho sentito parlare, si", ha dichiarato ad ET durante un'intervista per il suo film in uscita, l'horror Blumhouse The Invisible Man. "Ma non capisco cosa sia un cavaliere della luna. Cos'è un cavaliere della luna?"

Per chi non lo sapesse (Jackson-Cohen compreso), Moon Knight è Marc Spector, un mercenario lasciato morto nel deserto egiziano che viene resuscitato dai poteri di Khonsu, il dio egizio della luna ... ma è anche un tassista notturno, e un imprenditore miliardario, e considerati i suoi disturbi della personalità, potrebbe semplicemente essere un pazzo che ha solo immaginato di essere riportato in vita da un dio immortale.

"Ogni volta che apro Instagram, leggo: MOON KNIGHT! E dico: 'Wow, è fantastico, grazie, ma non so cosa sia!' Nessuno mi ha mai chiamato", ha proseguito l'attore. "Ma ovviamente mi piacerebbe essere un supereroe della Marvel. Sarebbe un sogno. Dite ai vostri lettori di andare fuori dal quartier generale della Marvel per farglielo sapere!"

Voi cosa ne pensate? Vedreste bene l'attore nella parte di Marc Spector? O Steven Grant? O Jake Lockley? Ditecelo nei commenti.

Nel frattempo, Jackson-Cohen potrete rivederlo (perdonateci la battuta) ne L'Uomo Invisibile, in arrivo nelle sale italiane dal 5 marzo. Per altri approfondimenti vi rimandiamo al trailer del film e ai curiosi dettagli dietro al titolo di lavorazione di Moon Knight.