Moon Knight, Oliver Jackson-Cohen non perde le speranze: 'Mi piacerebbe molto'

Moon Knight è uno dei più grossi interrogativi per quanto riguarda i progetti a medio termine dei Marvel Studios: la serie Disney+ è attualmente ancora senza attore protagonista e la scelta a disposizione è ovviamente piuttosto varia, tra sogni dei fan e attori che farebbero carte false pur di entrare a far parte del Marvel Cinematic Universe.

Tra questi c'è anche Oliver Jackson-Cohen: la star di The Haunting of Hill House non ha nascosto di nutrire ancora qualche speranza di poter essere scelto come protagonista dello show, pur ammettendo di esser stato istruito su ciò che riguarda Moon Knight soltanto di recente tramite social.

"Twitter è una specie di enciclopedia, sono stato davvero molto fortunato perché la gente mi ha istruito su tutto ciò che c'è da sapere riguardo Moon Knight e il mondo a cui appartiene. La verità è che non ne so nulla, nessuno mi ha chiamato per propormelo ma ripeto, resto della mia idea, Moon Knight è un personaggio davvero, davvero affascinante e mi piacerebbe un sacco metterci su le mani, ma in questi casi non si può mai sapere, giusto?" ha spiegato l'attore.

Le ultime voci, intanto, continuano a parlare di Keanu Reeves come protagonista di Moon Knight; alcune fan-art, invece, hanno già immaginato Daniel Radcliffe nel ruolo di Moon Knight.