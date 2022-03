Moon Knight, Oscar Isaac ha aiutato i registi a risolvere un problema: scoprite quale

Una delle difficoltà maggiori di Moon Knight era quella di rappresentare due personaggi nello stesso corpo. I registi sapevano che questo dettaglio era molto importante e il talento di Oscar Isaac è risultato fondamentale per poter rendere credibile Moon Knight, che vive con un disturbo dissociativo dell'identità.

I registi Justin Benson e Maron Moorhead erano preoccupati che il pubblico potesse avere difficoltà nel decifrare la doppia presenza all'interno del corpo del protagonista. Tutte le preoccupazioni sono svanite osservando la performance di Oscar Isaac.



Intervistati da Screenrant i registi hanno dichiarato che Moon Knight farà impazzire i personaggi MCU e hanno svelato che la natura complessa del personaggio era una delle maggiori preoccupazioni:"Sì, questa è stata la più grande sorpresa [la recitazione di Isaac] per noi... Perché eravamo preoccupati come registi, 'Come lo diremo al pubblico? A parte l'accento, come faremo a sapere chi è?' Soprattutto se è solo uno sguardo, perché spesso succede, che l'alter ego che è dentro il corpo stia osservando".



Tuttavia è bastato il primo giorno con Oscar Isaac:"Ci siamo resi conto sin dal primo giorno che non ne avevamo bisogno. Oscar può mantenere il suo viso e la sua postura in una maniera tale che appena lo guardi sai chi è. E tra l'altro, nessuno dei due somiglia al vero Oscar Isaac, quindi c'erano tre persone in ballo. Anche questo è stato davvero interessante". Il talento di Isaac si è dimostrato sbalorditivo:"Che benedizione incredibile, anche per non aver dovuto lavorare più duramente come registi per renderlo chiaro al pubblico. E in effetti siamo stati in grado di presentarlo in modo tale che sembrasse come se ci fossero due persone diverse due persone fisiche in piedi che si guardano e cercano di capire i loro problemi. È un dono".



La serie MCU è da ieri disponibile su Disney+. Sul nostro sito potete leggere la recensione di Moon Knight, relativa al primo episodio pubblicato sulla piattaforma streaming.