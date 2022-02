Moon Knight, Oscar Isaac ammette: 'L'accento di Steven è intenzionale'

Solo poche ore fa abbiamo assistito al nuovo ed emozionante trailer di Moon Knight e ora, Oscar Isaac torna a parlare del suo coinvolgimento nel Marvel Cinematic Universe ammettendo di aver intenzionalmente creato l'accento britannico del suo personaggio come molti fan sospettavano.

Parlando con Empire in un'intervista realizzata proprio per presentare la nuova serie dedicata al supereroe dalle molteplici personalità, l'attore è stato attento a non rivelare troppo, tuttavia però ha ammesso che ci sono ragioni specifiche per cui si è scelto di conferire al suo personaggio quel particolare accento che sta facendo molto discutere.

"L'accento di Steven è intenzionale. È fantastico, il suo accento ha entusiasmato le persone, non proprio tutti però. Alcuni dicevano 'Fa schifo!' e altri dicevano 'È fantastico!'. Ma ci sono delle ragioni specifiche per questo accento... Quella voce parla del luogo da cui viene Steven, del posto in cui vive ora, e ci rivela cose molto importanti sulla sua personalità e sulla sua eredità. Non si tratta di un semplice accento inglese, è molto di più".

Steven Grant è una delle varie personalità di Marc, un ex mercenario che ha un disturbo dissociativo dell'identità. Marc Spector è però americano, ragion per cui non ha un accento in particolare, ma Steven invece crede di essere originario del Regno Unito e prova in tutti i modi a far trasparire la sua nazionalità pur non riuscendoci pienamente. A proposito delle molteplici varianti di Oscar Isaac in Moon Knight, sembra proprio che siano tutti pazzi per Mr. Knight, una delle ultime versioni del personaggio presentata proprio attraverso la rivista Empire.

