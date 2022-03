Moon Knight, Oscar Isaac ne è certo: 'Non è come tutti gli altri eroi del MCU'

Ancor prima del suo debutto, Moon Knight ha già riscritto la storia del MCU e Oscar Isaac sembra essere certo che il personaggio da lui interpretato non può essere paragonato a nessun altro eroe conosciuto fino ad ora.

In una recente intervista rilasciata per presentare l'imminente arrivo dello show su Disney+ l'attore guatemalteco ha detto: "Questa serie ha un punto di vista totalmente differente. Vedi questo ragazzo e la sua trasformazione, e tu provi tutto ciò che lui stesso sta provando, vivi ciò che lui stesso sta vivendo. C'è qualcosa di straordinario e terrificante allo stesso tempo".

Moon Knight ha goduto di una grande libertà creativa, è questo è reso evidente anche dallo stile totalmente nuovo con cui viene affrontata la complessa storia di questo uomo affetto da un disturbo della personalità: "Penso che in Steven ci sia un senso dell'umorismo diverso da quello che abbiamo visto. Penso che la Marvel in particolare abbia fatto un lavoro così straordinario nel combinare azione e commedia, lo ha fatto in un modo davvero unico. Non è come tutti gli altri eroi del MCU. Con questo personaggio c'era la possibilità di fare un tipo di commedia diversa da quella che abbiamo visto fin qui, per me è stato davvero eccitante interpretarlo. E poi c'è Marc che fa da contrappeso. Lui è il classico stereotipo del vigilante oscuro e torturato, ma ciò che lo rende così speciale è che ha questo piccolo inglese che vive dentro di lui".

E se inizialmente Oscar Isaac sembrava preoccupato per Moon Knight dopo gli anni trascorsi in un altro franchise di successo come Star Wars, ora l'attore sembra essere più convinto che mai della buona riuscita di questo progetto. L'appuntamento è per il prossimo 30 marzo, naturalmente su Disney+.