Moon Knight, Oscar Isaac conferma un futuro per il personaggio: 'Lo rivedremo'

Dei tanti personaggi recenti introdotti nel MCU, il futuro di Moon Knight era il più incerto. Nonostante il successo infatti, lo show era stato ordinato come limited series, tenuto separato dal MCU e non era affatto detto che Oscar Isaac volesse tornare. Ora proprio lui offre conferma definitiva sul futuro.

L’introduzione del personaggio per volere di Kevin Feige nel marzo scorso rappresentò un esperimento inedito per il Marvel Cinematic Universe sotto molti aspetti. Al momento dell’uscita rappresentava il prodotto più violento e cupo mai visto nell’universo cinematico. Inoltre, per la prima volta, i Marvel Studios non facevano di tutto per creare ganci al restante universo. Anzi, tutt’altro: lo tenevano a debita distanza proprio per avere libertà assoluta e non trovarsi legati al Family Friendly. Oltre al fatto di mollare il personaggio come una zavorra, in qualunque momento, se non avesse sortito il successo sperato.

Ma già all’indomani del finale e con gli ascolti alle stelle, i vari collaboratori avevano iniziato a mettere la pulce nell’orecchio degli spettatori su un possibile futuro. Persino Ethan Hawke aveva smentito la sorte del suo personaggio in Moon Knight, rendendo quel finale (che non vi spoileriamo, per chi non dovesse averla vista) ancora più a cliffhanger. Ora, per la prima volta in via semi-ufficiale (nel senso che tutte le altre si parlava di auspici, non di una notizia data con questo grado di certezza) Oscar Isaac ci stuzzica sul futuro.

Nel corso di un panel al New York Comic-Con ha detto: “Siete in attesa di una Stagione 2? Tutto quello che posso dire è che la scorsa stagione non sarà l'ultima volta in cui avremo sentito parlare dell’universo Moon Knight". Inizialmente si pensava a un crossover con Werewolf by Night, considerato che il personaggio di Marc Spector fa il suo ingresso nei fumetti proprio in un albo del licantropo risalente al 1975, cinque anni prima che ricevesse una serie tutta sua. Ma anche su questo Michael Giacchino ha offerto una risposta.