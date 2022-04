Moon Knight: Oscar Isaac ha confermato che Steven avrà più di un alter ego?

I fan di Moon Knight hanno speculato a lungo sulla possibile apparizione di un secondo alter ego di Steven Grant dopo Marc Spector e adesso, dopo tante teorie, Oscar Isaac conferma che potrebbe effettivamente essere così.

Conosciamo tutti la politica della Marvel, che chiede alle sue star massimo riserbo sui dettagli dei progetti a cui hanno lavorato, impedendo essenzialmente loro di fare spoiler. Oscar Isaac sembra essere però sfuggito a queste regole quando, sul red carpet di un evento, ha dato un indizio nel corso di un'intervista in spagnolo. Inutile dire che le sue parole sono state immediatamente tradotte dai fan.

Nell'intervista la giornalista gli chiedeva come fosse interpretare due personaggi che abitano lo stesso corpo, Steven Grant e Marc Spector. Isaac, nel sentire la domanda, ha subito dato una risposta che ha tolto ogni dubbio agli spettatori convinti che avrebbero visto più di un alter ego. "E forse più di due [personaggi], forse più di due. Dovrete guardare la serie" ha detto semplicemente Isaac, lasciandosi sfuggire un dettaglio importantissimo.

Secondo molti questo terzo personaggio sarà Jake Lockley, che abbiamo conosciuto nei fumetti come un tassista molto brutale e violento. Adesso ci si chiede come Steven potrebbe affrontare il sopraggiungere di questo secondo alter ego, soprattutto sapendo che, come confermato anche dai produttori, il disturbo di personalità è un incubo per il protagonista di Moon Knight. Non ci resta che attendere l'arrivo dei prossimi episodi.