Moon Knight, Oscar Isaac: 'Ecco perché ho detto di sì alla serie Marvel'

Prossimamente su Disney+ un'altra serie Marvel farà il suo debutto: Moon Knight, con Oscar Isaac. Ma cos'ha convinto l'attore di Star Wars e Dune ad accettare il ruolo di un altro personaggio dei fumetti Marvel? Scopriamolo.

I fan Marvel quest'anno sono stati abituati ad avere più MCU che mai (e direttamente a casa propria) grazie all'arrivo delle serie tv dei Marvel Studios su Disney+. E se all'appello hanno già risposto WandaVision, The Falcon and The Winter Soldier, Loki e What If...?, ce ne sono ancora tante in calendario, come ad esempio Moon Knight, con protagonista Oscar Isaac. Ma come si è approcciato al prpgetto l'attore?

Total Film ha voluto chiederlo al diretto interessato, iniziando l'intervista con un classico "Come stanno andando le riprese di Moon Kinght?".

"Meravigliosamente. Ogni mattina suona la sveglia e io non vedo l'ora di mettermi al lavoro. Ci stiamo divertendo tantissimo a lavorare a questo progetto".

E quando gli viene fatto notare che la sua precedenza esperienza con i cinecomic e i film dei supereroi (X-Men: Apocalypse) non è stata molto felice, sia in termini di realizzazione che di risultato, Isaac risponde: "Non si tratta tanto del genere dei prodotti. Sono le persone. E c'è spazio per creare qualcosa di interessante? A volte c'è e pensi che ci sarà. Altre, invece, no".

"Quindi, in questo caso, adoro le persone coinvolte. E ho pensato ci fosse una storia diversa dal solito da raccontare nel mondo, sapete, del linguaggio dei supereroi. Ma stiamo realizzando qualcosa di piuttosto differente, e che non segue la stessa... Non necessariamente nemmeno la logica di quel che fanno di solito i film dei supereroi" continua l'attore.

E conclude: "E credo che grazie a questo, ho trovato l'opportunità di fare qualcosa che non avevo ancora fatto prima, e di avere grande collaborazione creativa con il resto delle persone che ci lavorano".

Moon Knight è una serie scritta per Disney+ da Jeremy Slater e diretta da Justin Benso, Aaron Moorhead e Mohamed Diab. Nel cast dello show anche Ethan Hawke e May Calamawy, mentre si vocifera anche la presenza dell'attore francese Gaspard Ulliel.