Moon Knight, Oscar Isaac entusiasta:'Questa è la sfida più grande della mia carriera'

Moon Knight, la nuova serie Marvel in arrivo su Disney+, ha il potenziale per diventare uno dei prodotti più rappresentativi mai creati dai Marvel Studios, immergendosi nelle menti di uno dei personaggi più oscuri nella storia dei fumetti. La serie offre anche un diverso tipo d'avventura alla star, Oscar Isaac. Ecco le sue parole.

In un episodio del Variety's Awards Circuit Podcast per parlare di Scene da un matrimonio, Il collezionista di carte e Dune, Isaac ha raccontato:"Parlando con Kevin [Feige] gli ho detto che arriverò con queste gigantesche idee e se non ti piacciono è giusto. E immediatamente abbiamo visto tutto, ho trovato così tanto spazio per fare cose che non avevo mai fatto prima ed ero curioso di farle. Non vedevo l'ora di arrivare sul set ed è stata la mole di lavoro più grande e impegnativa che io abbia avuto in carriera. Per l'enorme quantità di cose che abbiamo dovuto fare in otto mesi e nonostante ciò non vedevo l'ora di arrivare sul set e lavorare".



Moon Knight è stato girato in Ungheria quest'anno, a Budapest. Le riprese dello show sono terminate, stando ad un video pubblicato dalla troupe.

Oscar Isaac interpreta Marc Spector, un ex agente della CIA che viene quasi ucciso da un terrorista, conosciuto come Bushman.

Il dio della Luna, Khonshu, gli salva la vita e in tal modo Marc può uccidere Bushman e diventare Moon Knight.



Scoprite quando esce la serie Moon Knight con protagonista Oscar Isaac.