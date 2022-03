Moon Knight, Oscar Isaac: 'Ero terrorizzato di entrare a far parte del MCU dopo Star Wars'

Oscar Isaac non è estraneo ai grandi francesi cinematografici e dopo essere apparso in Dune di Denis Villeneuve e nella trilogia del sequel di Star Wars, l'attore guatemalteco è ora pronto a fare il suo debutto nel MCU con Moon Knight e questo sembra spaventarlo molto.

In una recente intervista l'interprete di Marc Spector ha detto: "All'inizio ero davvero in dubbio. Ero tipo, 'Sono appena uscito dall'universo di Star Wars', cosa che mi piaceva fare, ma sicuramente mi ha preso molto tempo. Quindi ero entusiasta di tornare ad interpretare un altro tipo di personaggi e film più piccoli, e quando mi è stato proposto questo ruolo mi sono detto: 'Probabilmente non è la cosa giusta da fare'. Ma c'era qualcosa nel personaggio di Steven che mi parlava. Ero terrorizzato di entrare a far parte del MCU dopo Star Wars ma poi mi sono lasciato andare".

Moon Knight sarà il futuro del MCU e questo preoccupa molto Oscar Isaac. L'attore infatti si troverà coinvolto in molti nuovi progetti di questo franchise e soprattutto per molto altro tempo ancora. E sebbene interpretare il personaggio di Marc Spector possa sembrare una sfida interessante, richiederà sicuramente un grosso dispendio di energie.

Moon Knight rappresenterà un grosso cambiamento per l'MCU, affrontando tematiche del tutto inedite per questo universo ma siamo certi che Oscar Isaac non si pentirà di questa sua scelta. Voi che ne dite?