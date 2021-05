Moon Knight, Oscar Isaac e Ethan Hawke si allenano insieme in un nuovo video

Non sappiamo ancora quanto renderanno Oscar Isaac e Ethan Hawke nei loro rispettivi ruoli in Moon Knight: ciò che è certo, però, è che l'impegno che le due star della prossima serie del Marvel Cinematic Universe in arrivo su Disney+ stanno impegnandosi al massimo delle loro possibilità per dare il meglio di sé.

Già qualche tempo fa avevamo assistito agli estenuanti allenamenti di Oscar Isaac per Moon Knight: allenarsi sempre in solitaria può però risultare noioso, per cui ecco che il nostro futuro Marc Spector pare aver già trovato un valido alleato.

Il nome del nuovo compagno d'allenamenti di Oscar Isaac corrisponde ovviamente a quello di Ethan Hawke, che nello show Marvel interpreterà un villain non ancora specificato: ciò che è certo è che si tratterà di un personaggio in ottima forma, almeno a giudicare dal video postato in queste ore su Instagram in cui vediamo i due attori impegnati in un'intensa sessione di jogging.

Speriamo che l'allenarsi in compagnia possa servire anche a migliorare l'intesa sul set! Quali sono le vostre impressioni su questo nuovo show del Marvel Cinematic Universe? Diteci la vostra nei commenti! Di recente, intanto, abbiamo visto Ethan Hawke in alcune foto dal set di Moon Knight: gli indizi sul suo ruolo, però, continuano a latitare.