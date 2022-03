Moon Knight: Oscar Isaac e Ethan Hawke presentano la serie Marvel nel nuovo trailer!

Dopo il teaser e poster di Moon Knight, i protagonisti Oscar Isaac e Ethan Hawke rubano la scena nel nuovo video promozionale per l'attesissima serie televisiva dei Marvel Studios in arrivo sulla piattaforma di streaming on demand Disney Plus a partire dal prossimo 30 marzo.

USA Today ha pubblicato la clip sui social media: il video, che trovate come al solito in calce all'articolo, contiene tantissime scene inedite tratte dalla serie tv Moon Knight ed è infarcita coi commenti di Oscar Isaac, Ethan Hawke, Kevin Feige e Mohammed Diab, co-regista dello show. A giudicare dalle dichiarazioni e dalle immagini mostrate, sembra proprio che la Marvel abbia preparato qualcosa di davvero diverso dal solito per rendere onore ad uno dei personaggi più misterioso e affascinanti del roster dei fumetti, concentrandosi in particolare sugli aspetti della salute mentale del protagonista, la cui personalità è divisa tra l'identità di Marc Spector e quella di Steven Grant.

Quali sono le vostre aspettative per Moon Knight? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti!

Vi ricordiamo che Moon Knight sarà solo la prima serie televisiva dei Marvel Studios in uscita sulla piattaforma di streaming on demand Disney Plus nel corso del 2022. Nei prossimi mesi sono attese anche She-Hulk e Ms. Marvel, in attesa di scoprire se Secret Invasion, le cui riprese sono quasi terminate, riuscirà ad arrivare in tempo per la fine dell'anno o se darà direttamente appuntamento al 2023.

