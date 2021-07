Moon Knight, Oscar Isaac e Ethan Hawke in un selfie sul set!

Grande entusiasmo tra i fan di Moon Knight dopo che Oscar Isaac e Ethan Hawke sono comparsi in un selfie dal set della serie tv. Sull'account Instagram di Mate Szabi si vedono i due attori in una pausa delle riprese. Le notizie in merito alla serie Disney+ sono ancora piuttosto nebulose e gli appassionati sono in attesa di novità.

"Pensate che si siano presentati sul lago Batalon per caso durante le riprese di una nuova serie Marvel? Non intendete questo, vero? Da qui, cucinare insieme, degustare insieme, e grandi decifrazioni, incontri di culture, perciò tutto quel tipo di divertimento e non solo su YouTube!" ha scritto Szabi.

Oscar Isaac interpreterà Marc Spector nella serie.



Ethan Hawke aveva ammesso di essere molto entusiasta per questo progetto:"Ad essere onesti, adoro il fatto che Moon Knight sia una storia meno conosciuta e consenta una maggiore libertà creativa. Il regista è Mohammed Diab ed è un ragazzo brillante". E poi Hawke si era soffermato sul collega, Oscar Isaac:"Trovo che sia un interprete entusiasmante. Mi piace quello che sta facendo nella sua vita. Mi ricorda gli attori, quando arrivai a New York, che ammiravo. Oscar è più giovane di me, mi piace il modo in cui si comporta e il modo in cui pensa. E in generale accadono cose buone quando sei nella stessa stanza con persone che ti piacciono come pensano, giusto?".



Oscar Isaac e Ethan Hawke sono protagonisti di un video in cui si allenano, proprio per prepararsi alla serie tv.

Moon Knight verrà trasmesso su Disney+ e arricchirà la libreria degli abbonati al servizio streaming.