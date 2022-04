Moon Knight: Oscar Isaac, Ethan Hawke, Willem Dafoe fanno il dito medio in una foto virale

Ricorderete che qualche tempo fa Willem Dafoe era stato avvistato sul set di Moon Knight e si era scattato una foto insieme ai due protagonisti dello show Marvel, Oscar Isaac e Ethan Hawke in cui mostravano alla fotocamera il dito medio. Ora quella foto è tornata immediatamente virale grazie a un fan che l'ha ripescata dai suoi ricordi.

La foto mostra proprio Oscar Isaac, Ethan Hawke e Willem Dafoe in giro mentre erano in corso le riprese della serie Marvel. Lo scatto, che in realtà risale all'autunno del 2021, ha acquistato tutto un nuovo significato ora che Moon Knight ha debuttato in streaming, poiché i fan si sono meravigliati di tutti e tre che facevano il dito medio alla telecamera. Alcuni si sono anche chiesti cosa ci facesse Dafoe nei luoghi attorno al set della serie.

In realtà la presenza di Dafoe sul set di Moon Knight non ha nulla a che vedere con il progetto Marvel Studios, in quanto l'attore di Spider-Man: No Way Home si trovava da quelle parti per girare insieme a Mark Ruffalo (l'Hulk del MCU) il film Poor Things di Yorgos Lanthimos l'anno scorso.

Nella giornata di oggi ha esordito il terzo episodio di Moon Knight su Disney+, dove ritroveremo il nostro protagonista in Egitto dove Marc Spector ha deciso di dirigersi per seguire alla lettera le istruzioni del dio Khonshu. Naturalmente questo rappresenta un notevole cambio di scena per la serie con protagonista Oscar Isaac. Adesso all'appello mancano solo altri tre episodi.

I fan inoltre si sono chiesti chi vincerebbe tra Moon Knight e The Mandalorian. Da quando Moon Knight ha fatto il suo debutto sono stati fatti moltissimi confronti proprio con lo show del franchise creato da George Lucas. Entrambi infatti, come molti anno notato, sotto la pesante armatura hanno dei fortissimi conflitti interiori ma nonostante tutto decidono di stare sempre dalla parte dei più deboli.