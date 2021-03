Moon Knight, Oscar Isaac è già in forma: su Instagram il video dell'allenamento

Presi come siamo dai postumi della sbronza infertaci da quella follia chiamata WandaVision e dall'entusiasmo per l'arrivo di The Falcon and the Winter Soldier, rischiamo di dimenticarci quanto profondi e a lungo termine siano i piani di Disney per il futuro del Marvel Cinematic Universe: prendiamo Moon Knight, ad esempio.

Lo show che introdurrà il personaggio di Marc Spector nel Marvel Cinematic Universe è uno dei progetti a destare maggior curiosità nei fan, soprattutto dopo le tante voci relative al casting: dopo mesi passati a discutere di Keanu Reeves, Kit Harington e chi più ne ha più ne metta, è stato infine Oscar Isaac a spuntarla per il ruolo di Moon Knight.

L'attore di Star Wars e Dune sembra decisamente entusiasta di entrare a far parte della grande famiglia Marvel, come testimonia il nuovo video postato sui social: nella breve clip vediamo il nostro Oscar impegnarsi duramente nell'allenamento che lo porterà ad essere al meglio della forma in vista del suo attesissimo ingresso nell'MCU. Basterà? Le immagini che vediamo su Instagram non possono che portarci ad essere decisamente ottimisti.

E voi, che impressioni avete su Oscar Isaac per questo ruolo? Diteci la vostra nei commenti! I fan, intanto, chiedono già un crossover tra Moon Knight e Blade.