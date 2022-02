Moon Knight, Oscar Isaac: 'Il primo character study della Marvel da Iron Man'

Il nuovo trailer di Moon Knight pubblicato durante il Super Bowl ha fatto salire l'attesa per la nuova serie del Marvel Cinematic Universe in arrivo su Disney Plus, e adesso Oscar Isaac ha buttato altra benzina sul fuoco con un importante paragone con Iron Man.

Parlando di Moon Knight con Empire Magazine, infatti, la star di Dune e Il collezionista di carte ha dichiarato: "Spesso in questi grandi film può sembrare che il grande spettacolo sia l'unica cosa che conta, a volte anche a discapito dei personaggi. L'idea di tornare ai film 'fatti a mano', ai character study come si dice, mi tormentava, stavo disperatamente cercando progetti del genere. Quando mi sono imbattuto in Moon Knight, ho trovato quella sensazione ... sembra un film 'fatto a mano'. E secondo me è anche il primo legittimo character study su un personaggio Marvel dai tempi del primo Iron Man. Ho pensato immediatamente: 'Forse è questa la cosa che sto cercando, forse posso farla mia: forse questa è l'occasione per fare qualcosa di davvero fottutamente folle, ma su un palcoscenico importante.'"

Oscar Isaac ha anche parlato delle diverse personalità di Moon Knight e di cosa abbia significato per lui come attore dover interpretare 'tanti personaggi diversi': "Quello che amo di più di questa serie è che sostanzialmente il progetto è l'esplorazione di una mente che non conosce se stessa. Il protagonista è un essere umano che non conosce il proprio cervello. L'ho trovato davvero commovente, ma il carico di lavoro è stato enorme: la sfida tecnica di incarnare tutte queste diverse personalità, anche a livello fisico, ha richiesto molta energia".

Ricordiamo che Moon Knight uscirà sulla piattaforma di streaming on demand dal 30 marzo prossimo. Per altri approfondimenti guardate la prima foto di Mr Knight, una delle tante personalità del nuovo e complesso supereroe Marvel.