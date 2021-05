Moon Knight, Oscar Isaac è l'interprete perfetto per Marc Spector: ecco la prova

Le riprese di Moon Knight sono iniziate ormai da qualche settimana, e in attesa di mettere gli occhi sulle prime immagini ufficiali della serie, ha iniziato a circolare in rete una nuova fan-art che immagina l'aspetto di Oscar Isaac nei panni di Marc Spector.

Come potete vedere in calce alla notizia, l'immagine realizzata dall'utente "Spdrmnkyxxiii" offre un potenziale sguardo all'attore di Star Wars e Dune nel ruolo del nuovo eroe Marvel: voi cosa ne pensate? Siete fiduciosi che Isaac possa soddisfare le alte aspettative dei fan per il debutto live-action del personaggio? Fatecelo sapere nello spazio dedicato ai commenti.

Nei fumetti Marvel, lo ricordiamo, Marc Spector è un agente della CIA che viene ingaggiato, insieme al suo co-pilota e assistente Jean-Paul DuChamp, da un uomo di nome Raoul Bushman per una spedizione in Sudan: qui, insieme al dottor Peter Alraune e sua figlia Marlene, viene ritrovata la tomba della divinità egizia Khonshu, dio della luna e figlio di Amon-Ra. La spedizione però finisce in tragedia in quanto Bushman uccide il dottor Alraune e spara a Marc, lasciandolo in fin di vita: il protagonista muore di fronte alla statua del dio della luna, che lo riporta in vita trasformandolo in uno spirito della vendetta, il Cavaliere della Luna: Moon Knight.

La serie non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma dovrebbe arrivare su Disney+ nel corso del 2022. Intanto, sono emerse le prime foto di Ethan Hawke sul set di Moon Knight.