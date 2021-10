Moon Knight, Oscar Isaac: 'Kevin Feige è molto ottimista circa il successo della serie'

Durante una recente apparizione nel podcast di Variety, Oscar Isaac ha potuto parlare brevemente del suo prossimo grande impegno con i Marvel Studios che riguardano la serie incentrata sul personaggio di Moon Knight, interpretato proprio da Isaac. L'attore, già apparso nel franchise di Star Wars, ha parlato delle sensazioni di Kevin Feige.

Isaac ha dichiarato che il produttore e mente dietro il successo dei Marvel Studios ha delle sensazioni più che positive riguardo alla serie su Moon Knight, ma che lui stesso non si vuole sbilanciare troppo sulle previsioni: "[Il regista] Mohamed [Diab], [Justin] Benson e [Aaron] Moorhead sono stati fantastici. Non riuscivo a credere a quanto fossi stato fortunato e in che tipo di situazione così collaborativa mi stessi trovando. Sono davvero emozionato e speranzoso per questo show. Non so se funzionerà, ci siamo presi delle grosse libertà, sapete! E perfino Kevin ha detto: 'Non mi piace contare le uova delle mie galline prima che si schiudano, ho delle sensazioni positive ma non si sa mai'. Quindi c'è la speranza che tutto funzioni bene come prevede lui".

In precedenza, Oscar Isaac ha definito Moon Knight come la sfida più grande della sua carriera: "Parlando con Kevin [Feige] gli ho detto che arriverò con queste gigantesche idee e se non ti piacciono è giusto. E immediatamente abbiamo visto tutto, ho trovato così tanto spazio per fare cose che non avevo mai fatto prima ed ero curioso di farle. Non vedevo l'ora di arrivare sul set ed è stata la mole di lavoro più grande e impegnativa che io abbia avuto in carriera. Per l'enorme quantità di cose che abbiamo dovuto fare in otto mesi e nonostante ciò non vedevo l'ora di arrivare sul set e lavorare".

Moon Knight è stato girato in Ungheria quest'anno, a Budapest. Le riprese di Moon Knight sono terminate, stando ad un video pubblicato dalla troupe. Oscar Isaac interpreta Marc Spector, un ex agente della CIA che viene quasi ucciso da un terrorista, conosciuto come Bushman. Il dio della Luna, Khonshu, gli salva la vita e in tal modo Marc può uccidere Bushman e diventare Moon Knight.