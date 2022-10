Moon Knight, Oscar Isaac fa marcia indietro sulla stagione 2? 'Non sono bravo coi teaser'

Nelle scorse settimane Oscar Isaac aveva garantito un futuro per Moon Knight nel MCU, assicurando ai fan che il personaggio sarebbe tornato prossimamente, ma aveva anche fatto intendere che i Marvel Studios avrebbero realizzato una stagione 2 di Moon Knight per Disney Plus.

Ora, però, in una nuova intervista rilasciata a Collider, l'interprete di Marc Spector (e Steven Grant, e Jake Lockley, e Mr Knight e Moon Knight) ha provato a fare marcia indietro sulle precedenti dichiarazioni, rivelando che al momento non è sicuro che Moon Knight 2 si farà: "Non possiamo dirlo con certezza. Ho bisogno di lavorare sulle mie capacità di fare teaser e anticipazioni, non sono molto bravo in questo. Sono una frana in questo, lo sono sempre stato. Ma vedremo cosa succede, insomma. Per il momento non ci sono notizie ufficiali".

Chiaramente, considerata l'estrema complessità del Marvel Cinematic Universe, il futuro di Moon Knight non dipende da una seconda stagione e Oscar Isaac potrebbe tornare ad interpretare il personaggio in qualche altro capitolo del franchise: tuttavia la scelta sarebbe quantomeno curiosa, considerata che - fatta eccezione per lo Speciale di Halloween Licantropus di Michael Giacchino - la prima stagione di Moon Knight è stato il capitolo MCU meno connesso di sempre al resto dell'universo narrativo di Kevin Feige.

Va anche considerato poi che, fatta eccezione per la serie tv di Loki, i Marvel Studios non hanno in programma alcuna 'stagione 2' per le numerose serie tv live-action usciti finora su Disney Plus: tra le più papabili per un nuovo ciclo di episodi ci sono proprio Moon Knight e la recente She-Hulk, ma saranno mai ufficializzate? Staremo a vedere.