Moon Knight: Oscar Isaac non aveva la minima idea di chi fosse prima di firmare con Marvel

Mentre i fan hanno iniziato a consultare i film e le serie che hanno ispirato Moon Knight, la superstar Oscar Isaac ha rivelato di non aver mai sentito parlare del supereroe Marvel prima di firmare per lo show Disney Plus.

Isaac lo ha confessato al collega attore Jared Leto – che interpreterà il personaggio della Marvel Comics Morbius nel prossimo film spin-off di Spider-Man prodotto dalla Sony – durante una doppia intervista per Variety's Actors on Actors. "Non avevo mai sentito parlare di Moon Knight prima di incontrarmi con la Marvel per questa serie, e dire che ho collezionato parecchi fumetti quando ero più giovane", ha detto Oscar Isaac. "Avevo sentito parlare di Morbius, ma non avevo mai sentito parlare di Moon Knight."

Isaac ha anche aggiunto che la serie di Moon Knight ha avuto "molta libertà di manovra" perché, arrivando in streaming ed essendo dedicata ad un personaggio 'minore' nessuno ha sentito la pressione che il progetto "guadagnasse molte centinaia di milioni di dollari nel weekend di apertura: abbiamo capito che potevamo azzardare e prendere decisioni strane, perché a livello finanziario il rischio sarebbe stato nullo".

A proposito, se anche voi come Oscar Isaac non avete mai sentito parlare del Cavaliere Lunare della Marvel Comics, ecco 5 curiosità su Moon Knight che solo i veri fan conoscono.