Moon Knight, Oscar Isaac non rinnega X-Men:Apocalypse ma ammette: 'Poteva essere migliore'

La resa dei conti per Moon Knight si avvicina e in vista del season finale, in una delle molteplici interviste promozionali rilasciate, Oscar Isaac ha trovato il tempo anche di parlare di X-Men: Apocalypse, il film del 2016 diretto da Bryan Singer, in cui ha vestito i panni proprio di Apocalisse.

All'epoca della sua uscita, la pellicola è stato accolta in maniera piuttosto tiepida dai fan e della critica, e sebbene non sia stata il capolavoro che molti si aspettavano, la star di Moon Knight non la rinnega. Pur ammettendo i limiti di questa produzione, Isaac ha sottolineato quanto sia stato bello collaborare con grandi attori e poter realizzare in live-action uno dei primi nemici degli X-Men di cui è fan da sempre.

L'attore ha detto al New York Times: "No, non lo rinnego. So esattamente cosa sono andato a fare lì e quali sono state le ragioni che mi hanno spinto a prendere parte a questo film. C'erano questi attori straordinari coinvolti con cui volevo davvero lavorare, James McAvoy e Michael Fassbender e Jennifer Lawrence. Ho collezionato i fumetti di X-Men crescendo e ho adorato Apocalisse, l'ho sempre trovato un personaggio così strano e particolare. E poi arrivi lì e dici: 'Oh mio Dio, ho tutte queste protesi. Ho un costume strano e non posso muovermi. Non riesco a vedere nessuno. Tutti questi attori con cui volevo lavorare, non riesco nemmeno a vedere chi sono'. Ripenso ancora a quel tempo con affetto. Poteva essere un film migliore, avrebbero potuto strutturare il mio personaggio in maniera migliore, ma in fondo, questi sono i rischi del mestiere".

E se per l'attore X-Men: Apocalypse poteva essere realizzato in maniera migliore, lo stesso non può dirsi a suo avviso dell'episodio 5 di Moon Knight ritenuto dall'interprete di Marc Spector il migliore della serie, almeno prima del gran finale.

