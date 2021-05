Moon Knight, Oscar Isaac si prepara a interpretare Marc Spector: la nuova foto lo dimostra

Continuano le riprese dell'attesissima Moon Knight di Disney+, serie live-action Marvel Studios che vede protagonista l'ottimo Oscar Isaac nel ruolo di Marc Spector, personaggio a cui sta dedicando ultimamente tutto il suo tempo e le sue energie, sia fisiche che mentali e di ricerca, come vediamo nella nuova foto dal set.

La faccia in piano di Isaac mostra alle sue spalle delle tavole a fumetti e bozzetti attaccati a una bacheca, e in risalto è soprattutto messo il volume Moon Knight - Le Fasi di Max Bemis, Paul Davidsos e Jacen Burrows uscito a marzo 2020, storia in cui si affrontano le origini di Marc Spector e dei suoi problemi psicologici trascinati dietro sin dall'infanzia e il cavaliere mascherato viene messo contro un terribile e nuovo nemico: Il Collettivo.



Che sia questa parte dell'ispirazione per la storia della serie?



La produzione dello show creato da Jeremy Slater (The Umbrella Academy) inizierà tra Budapest e Londra ormai a breve, e secondo un nuovo report condotto da The Ronin, Disney dovrebbe concedere alla serie una finestra di lancio nel primo semestre del 2022, per la precisione all'inizio dell'Estate. Al momento non c'è comunque nulla di confermato al riguardo, anche se i tempi ci paiono effettivamente adeguati.



Nel cast dell'attesissima serie troveremo anche i già confermati Ethan Hawke nel ruolo del villain (ancora segreto) e May Calamawy in un ruolo tenuto misterioso e non specificato. Per il resto del cast non ci sono informazioni aggiuntive.



Vi ricordiamo che Moon Knight uscirà in streaming su Disney+ insieme a She-Hulk con Tatiana Maslany e Mark Ruffalo. Nello stesso anno dovrebbe arrivare anche Secret Invasion con Samuel L. Jackson, ma al riguardo non c'è niente di confermato.