Moon Knight, Oscar Isaac promette: 'La serie non scherzerà sulle malattie mentali'

L'acclamato attore Oscar Isaac ha promesso che la nuova serie televisiva del Marvel Cinematic Universe Moon Knight prenderà sul serio gli aspetti legati alla salute mentale, precisando che il lavoro del team creativo è stato focalizzato sul descrivere dettagliatamente il disturbo della personalità.

Nel nuovo trailer dietro le quinte di Moon Knight pubblicato da USA Today, nel quale sono state mostrate tantissime scene inedite per la serie tv in uscita su Disney Plus, Oscar Isaac ha dichiarato che l'aspetto della salute mentale di Steven Grant/Marc Spector non sarà oggetto di battute ma sarà il fulcro della storia: "Questa serie è letteralmente un character study, reale e legittimo. Il nostro obiettivo era quello di mettere in risalto gli aspetti drammatici di questo personaggio, e lo abbiamo fatto prendendo molto sul serio l'aspetto del suo complesso disturbo mentale".

Durante lo sviluppo di Moon Knight, sia Isaac che il capo dei Marvel Studios Kevin Feige hanno confermato che lo spettacolo cercherà di esplorare adeguatamente la psicologia di Marc e le difficoltà rappresentate dal disturbo dissociativo dell'identità, e i fan del personaggio saranno sicuramente rassicurati dalle nuove dichiarazioni del protagonista: del resto nel corso della sua carriera Oscar Isaac ha più volte interpretato personaggi complessi e difficili, l'ultimo dei quali è stato visto nello straordinario Il collezionista di carte di Paul Schrader.

Per altri approfondimenti guardate i dettagli del costume di Moon Knight nel nuovo poster internazionale.