Moon Knight, Oscar Isaac: 'Questa serie è il più grande azzardo della mia carriera'

Reduce dall'emozionante red carpet di Venezia con Jessica Chastain, Oscar Isaac torna a parlare di Moon Knight e di quanto questa serie Marvel possa essere intesa come un vero e proprio rischio per la sua carriera.

L'attore intervenuto a Good Morning Arizona ha infatti rivelato quanto Marc Spector rappresenti per lui una vera e propria sfida, non avendo mai dovuto fare i conti finora con una produzione Marvel di così vasto respiro.

"Devo ammettere che Moon Knight è probabilmente il più grande azzardo della mia carriera. Ci resta un mese di riprese e prima d'ora non mi ero mai sentito così nervoso. Ma devo essere onesto, non mi ero mai divertito così tanto".

Marc Spector è è un personaggio che vive con un disturbo dissociativo dell'identità ed è forse uno dei primi eroi che consentirà al MCU di virare verso tematiche un po' più impegnate e complesse. Per ammissione dello stesso Isaac, Moon Knight sarà una serie rivoluzionaria e sebbene non abbia ancora una data ufficiale d'uscita, i fan non vedono l'ora di scoprire come sarà questa produzione che vedra tra gli altri Ethan Hawke nel ruolo del principale villain.

Moon Knight insomma, potrà contare su un cast a dir poco spettacolare e sua una trama di grande spessore. Siamo certi che il pubblico non ne resterà deluso.