Moon Knight, Oscar Isaac rivela: 'C'è anche mio fratello'

Oscar Isaac non è l'unico ad aver interpretato il doppio ruolo di Marc Spector/Steven Grant nel corso di Moon Knight, a quanto pare infatti, lo stesso fratello dell'attore di origine guatemalteca compare durante la serie Disney+.

A rivelarlo è stata proprio la nuova star del Marvel Cinematic Universe che in un'intervista rilasciata a The Wrap ha ammesso di aver avuto non poche difficoltà ad interpretare le molteplici personalità del cavaliere della luna e così, in suo soccorso, è giunto suo fratello Michael Benjamin Hernandez.

"Sai mio fratello è stato per davvero il mio co-protagonista durante tutto il lavoro di produzione di Moon Knight. Avevo mio fratello, Michael Hernandez, anche lui è un attore. Gli ho fatto interpretare Steven o Marc, a seconda della scena. È la cosa più vicina a me che ci sia, è il mio fratellino (ride). Quindi è stato davvero fantastico averlo li al mio fianco e poter lavorare con lui".

Oscar Isaac non è sempre stato a suo agio nei panni di Moon Knight e così, per aiutarlo ad affrontare al meglio i vari e repentini cambi di personalità, la Marvel ha deciso di scritturare suo fratello per permettere all'attore di prendersi una pausa tra una scena e l'altra.

Intanto, in attesa di scoprire cosa succederà nelle battute conclusive della serie Disney+, date uno sguardo alla spiegazione del finale dell'episodio 4 Moon Knight e fateci sapere nei commenti quali sono le vostre aspettative per i restanti due episodi. Ne vedremo sicuramente delle belle!