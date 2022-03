Moon Knight, Oscar Isaac rivela: 'C'è un'incredibile riferimento a Lawrence D'Arabia'

Quando manca meno di una settimana al debutto del primo episodio di Moon Knight su Disney+, nel corso di un evento stampa Oscar Isaac ha svelato una incredibile connessione tra la serie dei Marvel Studios e il leggendario kolossal Lawrence D'Arabia, uno dei film più belli della storia del cinema diretto dal maestro David Lean nel 1962. Ecco quale!

Parlando ai microfoni dei giornalisti, Oscar Isaac si è soffermato sulle riprese della serie del Marvel Cinematic Universe svelando una serie di citazioni e riferimenti, tra cui uno insospettabile al classico Lawrence D'Arabia: "Ce n'è uno che salta in mente, ritrovarsi nel deserto della Giordania e letteralmente sul posto dove hanno girato Lawrence d'Arabia", ha dichiarato.

Per Hawke, l'esperienza con il green screen è stata divertente, ma non è paragonabile all'essere fisicamente lì. "Una delle cose che mi ha sorpreso dell'Universo Marvel è che è piuttosto divertente recitare davanti a molti green screen. Vengo da una formazione teatrale. Mi è piaciuto tutto questo, fingere che ci fosse qualcosa, fingere di essere in cima ad una piramide", ha spiegato Hawke. "Ma poi, quando sei davvero nel deserto, è così bello e ti senti... non so, ho sentito una sorta di connessione con la storia del cinema nel deserto. E la gente lì in Giordania ci ha trattato così bene, ed ha elevato la nostra immaginazione collettiva, credo, e ha ampliato la portata dello spettacolo. Quindi mi è piaciuto molto ritrovarmi lì".

Da qualche giorno sta montando una polemica sulla rappresentazione della cultura egiziana, in cui il regista di Moon Knight ha criticato Black Adam, mentre subito dopo si è scagliato contro Wonder Woman 1984:

"Non vedi mai Il Cairo. Ti sembra che sia ovunque ma non c'è da nessuno parte. Potrebbe essere Marocco o addirittura Spagna. Ricordo di aver visto Wonder Woman 1984 e c'era una grande sequenza in Egitto, ed è stata una vergogna per noi...".

Moon Knight esordirà il 30 marzo su Disney+.