Moon Knight, Oscar Isaac rivela la scena tagliata con Ammit e la madre di Marc

In una recente intervista con Gold Derby, Oscar Isaac ha raccontato della serie, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Moon Knight, rivelando una scena cancellata che avrebbe voluto includere nel montaggio finale. Tale scena avrebbe mostrato ai fan il legame tra Ammit e la madre di Marc, nonché l'origine della frase "Laters, gators".

"E in un certo senso, abbiamo cercato di spingerlo di più", ha detto Isaac. "C'era una scena fantastica alla fine dell'[episodio] 6 che non si adattava bene al ritmo ed era una scena che, per me, avrebbe fatto legare un po' di più mia madre e Ammit. Mi era venuta in mente questa frase "Laters gators" perché poi lei dice: "Ci vediamo dopo, coccodrillo".

Ha poi continuato: "Per me, è come... se lei abbia detto: 'Coccodrillo'. Era la dea coccodrillo che diceva: 'Vorrei poterti giudicare in anticipo perché... questo non sarebbe mai successo. Quindi per me è stato davvero importante, anche se il pubblico non poteva capirlo alla lettera, c'era una connessione emotiva anche subtestuale con tutto ciò che stava accadendo".

'See you later alligator' è una famosissima canzone degli anni '50, portata al successo da Bill Haley. In inglese ha semplicemente il significato di "ci vediamo dopo", ma la frase è buffa perchè facendo riferimento a questa vecchia canzone alcune persone aggiungono "alligator", che fa rima con "piu' tardi" (later).

