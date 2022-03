Moon Knight: Oscar Isaac rivela che avrebbe voluto interpretare Wolverine

Dopo aver fatto impazzire il web alla premiere di Moon Knight, presentandosi in kilt, Oscar Isaac, protagonista della nuova serie Marvel per Disney+, ha rivelato quali sono i personaggi dei fumetti che desidera interpretare da sempre, nonché i suoi preferiti, ovvero Apocalisse e Wolverine, entrambi curiosamente appartenenti all'universo degli X-Men.

In particolare, lo stimato attore guatemalteco ha svelato le sue preferenze in occasione di un'intervista promozionale di Moon Knight. Ebbene, possiamo dire che Oscar Isaac è riuscito a realizzare in parte i suoi sogni, dato che ha avuto modo di interpretare Apocalisse in X-Men: Apocalypse del 2016. Nello specifico, Isaac ha affermato di essere legato a questo temibile villain per motivazioni religiose.

Qui di seguito potete leggere la sua dichiarazione in tal merito: "Mi piaceva molto Apocalisse perché sono cresciuto in una famiglia molto religiosa, dove si parlava sempre della fine del mondo e del concetto di Apocalisse. Perciò, per me, che esistesse un villain che simboleggia l'Apocalisse, i quattro cavalieri etc. mi faceva impazzire".

Per quanto riguarda Wolverine, invece, ha aggiunto di essergli particolarmente legato per via di una somiglianza fisica, ovvero la bassa statura. Infatti, vi ricordiamo che uno dei tratti distintivi del Wolverine dei fumetti è l'altezza di appena 160 cm. Qui di seguito potete leggere le parole dell'attore sull'argomento: "Mi piace Wolverine perché è basso e io sono basso".

Rimanendo in tema Oscar Isaac e antieroi, vi segnaliamo che recentemente l'attore ha dichiarato di voler vedere Moon Knight in compagnia dei Midnight Sons, citando in particolare le figure di Punisher, Ghost Rider, Blade e Daredevil.

Infine, vi ricordiamo che Moon Knight è in arrivo su Disney+ il prossimo 30 marzo e vi invitiamo a farci sapere nei commenti se avreste gradito vedere Oscar Isaac nei panni di Wolverine.