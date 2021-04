Moon Knight, Oscar Isaac sfoggia le sue skill di combattimento nel nuovo video dal set

Con WandaVision ormai in archivio e The Falcon and the Winter Soldiers a tenerci con il fiato sospeso nel corso di queste ultime settimane, Marvel sta già cominciando a programmare il futuro dell'MCU in chiave Disney+: Moon Knight, naturalmente, è uno degli show a cui sono attualmente rivolte buona parte delle attenzioni.

La serie con Oscar Isaac introdurrà un personaggio attesissimo da tanti fan e, insieme agli altri show che arriveranno nel prossimo futuro, giocherà un ruolo importantissimo nel mantenere alta la qualità del Marvel Cinematic Universe televisivo, partito a razzo con i suoi primi due esperimenti.

Ma cosa vedremo nella nuova serie Disney+? Un assaggio l'avevamo già avuto nelle scorse settimane grazie a un video dal set di Moon Knight: proprio in queste ore, neanche a dirlo, è stato però rilasciato un nuovo video che ci mostra ancora una volta Oscar Isaac alle prese con alcuni allenamenti parecchio impegnativi.

Nel breve filmato il nostro si mostra, sulle note di Killing in the Name dei Rage Against the Machine, intento ad affinare la tecnica richiesta dalle complesse coreografie dei combattimenti che vedremo nello show: cosa ne dite, vi sembra convincente? Diteci la vostra nei commenti! Una fan-art, intanto, ci ha mostrato il possibile aspetto di Oscar Isaac in Moon Knight.