Moon Knight: Oscar Isaac sorprende i fan a una proiezione della serie Marvel!

In occasione del debutto di Moon Knight su Disney Plus tra meno di due settimane, i Marvel Studios stanno organizzando delle proiezioni in anteprima per il pubblico in tutto il mondo e ad una di queste è intervenuto Oscar Isaac in persona sorprendendo tutti i presenti. L'episodio è accaduto all'anteprima svoltasi al Cine Capital di Madrid.

Poco prima della proiezione in anteprima, infatti, Oscar Isaac è intervenuto all'evento e ha persino scambiato due parole per la presentazione dello show Marvel rivolgendosi direttamente al pubblico presente. La serie è tradotta in Spagna letteralmente col titolo Caballero Luna, ovvero Moon Knight (in Italia la serie sarà distribuita lasciando il titolo originale in inglese).

Inizialmente Moon Knight non avrà legami con il MCU e avrà come protagonista Steven Grant, un uomo mite che lavora in un negozio di articoli da regalo e che deve fare i conti con improvvisi vuoti di memoria e ricordi provenienti da un’altra vita. Steven scoprirà di soffrire di un disturbo dissociativo dell'identità e, dunque, di condividere il suo corpo con il mercenario Marc Spector e con Mr. Knight: il protagonista dovrà imparare a convivere con le sue molteplici e complesse identità, alle prese con i misteri legati ai potenti dei egizi, tra cui il dio egizio della luna, Khonshu.

Nel frattempo, prima della scadenza dell'embargo il 29 marzo prossimo, sono arrivate le prime reazioni a Moon Knight da parte della stampa presente alle anteprime. Come spesso è successo in passato, si parla di qualcosa di assolutamente inedito nel panorama del Marvel Cinematic Universe. Una di queste afferma: "Quando funziona abbiamo un prodotto totalmente originale per il MCU, con picchi di grandezza, ma alcuni degli aspetti più frivoli vanno a ledere la parte horror. I più accaniti fan dei fumetti potrebbero non gradire quanto gli altri".