Moon Knight, Oscar Isaac svela:'Ecco il mio passaggio chiave con il personaggio'

Interpretare un supereroe con un disturbo dissociativo dell'identità era una grande sfida per Oscar Isaac in Moon Knight ma l'attore ha raccontato la chiave grazie alla quale è riuscito ad avvicinarsi maggiormente al suo personaggio nella nuova miniserie del Marvel Cinematic Universe sviluppata da Jeremy Slater.

La chiave, secondo Isaac, era proprio Steven Grant. E secondo l'attore un aspetto cruciale di Steven è l'idea che possa essere affetto da autismo.

Il primo episodio della serie Marvel è disponibile su Disney+ e non è semplice comprendere cosa stia accadendo nella vita di Steven Grant, e gli spettatori vengono catapultati nella sua vita, vedendo che Marc Spector, l'altra personalità, ogni tanto perde il controllo. Vi abbiamo raccontato che Oscar Isaac ha aiutato i registi ma lui stesso ha dovuto trovare una chiave di lettura al proprio personaggio.



È stato il punto di vista di Steven che Oscar Isaac ha capito per primo, nonostante la sua performance abbia richiesto delle deviazioni rispetto ai fumetti:"Appena ho fatto centro con Steven e in qualche modo ho compreso una sua opinione su di lui, l'ho portata da Kevin e loro sono stati disposti ad accettarla. Sai, renderlo inglese, che non è come è stato scritto, e renderlo leggermente autistico, non lo so, a quel punto sembrava davvero che stessimo raccontando la storia da un punto di vista. Sei nella pelle del personaggio, e vedi le cose accadere nel mondo come le vede accadere lui".



All'inizio anche Oscar Isaac era piuttosto confuso su come interpretare al meglio il personaggio:"Si trattava di trovare la mia strada, non tanto dal punto di vista della trama, bensì dal punto di vista del personaggio". Una volta trovato Steven è stato tutto abbastanza chiaro.

