Moon Knight: Oscar Isaac svela il prezioso consiglio ricevuto da Robert Downey Jr.

Nel corso di una recente intervista concessa a Extra, Oscar Isaac ha rivelato di aver incontrato Robert Downey Jr. prima di iniziare il suo lavoro nella serie Marvel Moon Knight, il cui primo episodio è approdato mercoledì scorso su Disney+. Oltre alle molte parole di elogio verso l'interprete di Iron Man, Isaac ha svelato il consiglio ricevuto.

"Ho parlato un bel po' con Robert Downey Jr. Ho parlato molto con lui. Voglio dire, è già un amico, e quindi ho parlato con lui di questo e di cosa ne pensa e di come è stato il suo processo", ha detto Isaac a Extra. "E lui è stato una persona fantastica con cui parlare, ovviamente di tutta la faccenda. E anche per me, la più grande ispirazione, perché ancora oggi quel primo film di Iron Man è così bello".

Isaac si è quindi sprecato in lodi verso l'amico e collega attore nel Marvel Cinematic Universe. Quando gli è stato chiesto esattamente quali consigli gli ha dato Downer Jr. il protagonista di Moon Knight ha dichiarato: "Penso sia stato quando mi ha detto che Kevin Feige è davvero un genio ed è un collaboratore e quindi di non avere paura di dire apertamente le mie idee e i miei pensieri e di essere audace con le mie scelte".

In precedenza, Oscar Isaac aveva spiegato le differenze tra Moon Knight e gli altri eroi Marvel: "Penso che in Steven ci sia un senso dell'umorismo diverso da quello che abbiamo visto. Penso che la Marvel in particolare abbia fatto un lavoro così straordinario nel combinare azione e commedia, lo ha fatto in un modo davvero unico, con un vero e proprio character study di Moon Knight".

Solo con l'uscita delle prossime puntate, a cadenza settimanale, scopriremo come il gradimento del pubblico evolverà in base al procedere della serie: nel frattempo, potete dare un'occhiata alla nostra recensione della prima puntata di Moon Knight.