Moon Knight, per Oscar Isaac è stata 'tra le cose più creativamente soddisfacenti'

Non è un mistero che Moon Knight si sia spinto oltre i limiti, probabilmente più di qualsiasi altro progetto Marvel arrivato in precedenza. La serie non solo include alcuni dei materiali più dark di tutto il Marvel Cinematic Universe, ma anche alcuni dei concept più coraggiosi del franchise. Della stessa opinione è il protagonista Oscar Isaac.

In un'intervista che fa parte della docuserie Marvel's Assembled attualmente in streaming su Disney+, la star di Moon Knight ha applaudito i Marvel Studios per aver abbattuto ogni barriera narrativa e aver permesso ai creatori dello show di andare fino in fondo con la loro visione.

"Non avrei mai immaginato, e non lo dico in senso dispregiativo, che questa sarebbe stata una delle mie avventure più creative", ha detto Isaac a proposito della serie Marvel. "Perché era come se tutti stessero mettendo le proprie idee sul tavolo e avendo grandi intuizioni su un palcoscenico importante. Il fatto che abbiamo avuto la fiducia e non solo lo spazio per farlo, ma anche il sostegno per farlo è stato semplicemente incredibile".

Non è ancora stato rivelato se le avventure di Moon Knight si sono già concluse o se continueranno altrove nel Marvel Cinematic Universe. Se il regista di Moon Knight, Mohamed Diab, ha fatto la sua parte, immaginiamo che Marc Spector e le sue personalità saranno in giro ancora per un po'.

Infatti, Moon Knight si è concluso dopo appena sei episodi, lasciando la porta aperta a un ritorno dell'eroe nel MCU. Non è chiaro quando ciò avverrà, poiché Kevin Feige ha confermato che gli attori non sono più vincolati da contratti multi-film e non sono state confermate ulteriori notizie. Tuttavia, il regista di Moon Knight, Mohamed Diab, ha annunciato che il personaggio tornerà sicuramente in futuro.

Su queste pagine potete leggere la nostra recensione di Moon Knight; infine, vi lasciamo con la curiosità riguardante un buco di trama su Jake Lockley.