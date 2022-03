Moon Knight: Oscar Isaac vorrebbe che la serie avesse lo stesso impatto di Iron Man

Quando manca meno di una settimana all'arrivo di Moon Knight su Disney+, Oscar Isaac ha discusso ancora dello show dei Marvel Studios e si augura che questo abbia lo stesso impatto nel Marvel Cinematic Universe del primo Iron Man. All'epoca il film con Robert Downey Jr. fu un grosso rischio per la Marvel che da lì diede vita al suo universo.

Inutile ribadire come il primo Iron Man cambiò dunque le sorti non solo per i Marvel Studios ma anche per il mondo del cinema d'intrattenimento per come lo conosciamo oggi, infatti, non facciamo fatica a immaginare l'uscita di due, tre o anche quattro pellicole Marvel all'anno, più il resto dei cinecomic delle altre case di produzione che in pratica monopolizzano il mercato dei blockbuster al cinema, ma nel 2008 uno scenario simile non era propriamente qualcosa di scontato né prevedibile.

Ebbene, nel corso di una recente intervista, Oscar Isaac si augura che Moon Knight possa avere un impatto della stessa potenza. Anche se i due progetti non sono esattamente paragonabili per natura, l'attore ha ammesso durante un'intervista con Hits Radio che vorrebbe che la serie Disney Plus seguisse lo stesso modello del film di Jon Favreau nell'introdurre un eroe nuovo di zecca, complesso e imperfetto, uno che il pubblico avrebbe immediatamente preso a cuore.

"Penso che sia stata una vera ispirazione per cercare di realizzare qualcosa come quello che hanno fatto con quel film, che Jon Favreau e Robert hanno fatto con quel film, cioè creare questo personaggio completamente nuovo, introdurlo nel mondo e renderlo questo eroe indelebile che vorresti immediatamente seguire".

Per capire se Moon Knight avrà lo stesso impatto di Iron Man, come vorrebbe Isaac, non ci resta che aspettare il prossimo 30 marzo. Recentemente, Kevin Feige ha paragonato Moon Knight a WandaVision, mentre nello show c'è un riferimento a Lawrence d'Arabia.