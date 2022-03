Moon Knight, Oscar Isaac vuole i Midnight Sons: il gruppo esordirà davvero nel MCU?

I Midnight Sons, un supergruppo di personaggi dell'occulto legati a Moon Knight che da mesi sono al centro di rumor e indiscrezioni per un possibile imminente debutto nel MCU, sono stati citati dal protagonista Oscar Isaac in una nuova intervista promozionale.

Parlando con Disney Plus Spagna, all'attore è stato chiesto con quale personaggio Marvel vorrebbe vedere interagire il suo Moon Knight, e di tutta risposta Oscar Isaac ha citato l'intero gruppo dei Midnight Sons: "Più che gli Avengers, ad essere onesto, vedrei bene i Midnight Sons. Punisher, Ghost Rider, Blade, Daredevil ... credo che sarebbe un gruppo a dir poco interessante". Potete ascoltare l'intervista a Oscar Isaac nel video in calce all'articolo (la sezione dei Midnight Sons arriva intorno al minuto 2:10).

Ricordiamo che i Marvel Studios sono attualmente a lavoro sul nuovo film di Blade ambientato nel MCU (Blade, interpretato da Mahershala Ali, che ha già debuttato in un cameo vocale alla fine della seconda scena post-credit di Eternals) e sul reboot di Daredevil, le cui riprese potrebbero partire addirittura già quest'anno. Inoltre, lo studio di produzione di Kevin Feige è anche al lavoro sul primo film esclusivo della piattaforma di streaming on demand Disney Plus, un lungometraggio 'speciale Halloween' dedicato a Werewolf by Night, Licantropus, che sarà interpretato da Gael Garcia Bernal.

Con Moon Knight in arrivo su Disney Plus dal 30 marzo, il MCU sembra pronto ad espandersi verso i territori occulti dei fumetti Marvel: secondo voi i Midnight Sons esordiranno davvero prima o poi? Diteci cosa ne pensate nella sezione dei commenti.