Moon Knight, Oscar Isaac vuole tornare: 'Spero in Midnight Suns'

Sono passati quasi due anni dalla conclusione di Moon Knight, che ha potuto godere di una sola stagione arrivata su Disney+. Dopodiché non abbiamo più avuto l'occasione di rivedere il personaggio, o i personaggi, interpretati da Oscar Isaac nello show. Lo stesso attore ha ribadito più volte e anche in questo caso la sua voglia di fare ritorno.

In occasione di una recente apparizione a una convention, Isaac ha dichiarato che spera di far apparire Moon Knight come membro dei Midnight Suns, il team preminente della Marvel con personaggi radicati nell'horror.

"Ho pensato che ci fosse un'opportunità interessante con i Midnight Suns", ha detto Isaac durante un panel al Middle East Film and and Comic Con durante il fine settimana. "Ci sono personaggi così interessanti e ora che abbiamo gettato le basi per capire chi sono Marc, Steven e Jake, potrebbe essere un'opportunità interessante vederlo come parte di una squadra e quale sarebbe la dinamica. Quindi penso che sarebbe eccitante, per me, spero proprio che ci sia spazio per esplorare questa possibilità".

Il regista dello show Diab aveva dichiarato l'anno scorso che avrebbe preferito dare il via alla seconda stagione dello show concentrandosi su Lockley, approfondendo la storia del personaggio che non abbiamo ancora visto, se non in un breve cenno nella scena dopo i titoli di coda della prima stagione. Ricordiamo che i Marvel Studios non hanno ancora dato il via libera a una Stagione 2 di Moon Knight.

"Se fosse per me, inizierei con Jake Lockley. Voglio vedere il suo mondo. Tutti sono così incuriositi da lui e [voglio] vedere cosa succede tra un battito di ciglia e l'altro, chi è, cosa ama e chi ama. È molto interessante per me", aveva detto il regista all'epoca. "Ma amo il fatto che le piccole cose che abbiamo inserito in tutti gli episodi hanno fatto sì che le persone, in ogni episodio, aspettassero Jake. Ma credo che sia stato introdotto al momento giusto, proprio alla fine, sapendo che l'inganno avrebbe dovuto avere ancora una presa su di loro".

Trovate tutti gli episodi della prima stagione di Moon Knight in streaming su Disney+.