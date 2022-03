Moon Knight, parla Oscar Isaac: 'Mi sono ispirato a Peter Sellers'

Oscar Isaac ha già dato prova di essere un attore poliedrico come pochi: il protagonista di Moon Knight è uno in grado di passare da film d'autore come A Proposito di Davis a blockbuster come Dune e Star Wars con assoluta scioltezza, come conferma il fatto che non abbia avuto problemi a trovare riferimenti a cui ispirarsi per la serie Marvel.

A parlarne è stato il diretto interessato che, dopo aver parlato di Moon Knight come di un eroe diverso dagli altri protagonisti del Marvel Cinematic Universe, ha indicato attori come Peter Sellers tra le principali fonti d'ispirazione per il ruolo di Marc Spector.

"Ho pensato: 'Che tipo di energia non ho ancora visto nel Marvel Cinematic Universe? Tipo, e se qualcuno avesse chiesto a Peter Sellers di far parte di un film del Marvel Cinematic Universe?'. Quindi ho pensato a Karl Pilkington. Ho guardato un sacco di volte Scemo di Viaggio, non tanto per l'accento, ma per il tipo di comicità: spesso non sai se lui sia consapevole di essere divertente. E in ciò c'è qualcosa di naturalmente introverso, il che mi è piaciuto un sacco" sono state le parole di Isaac.

Non resta che attendere pochi giorni, dunque, per scoprire se il nostro Oscar avrà scelto le fonti d'ispirazione giuste! Recentemente, intanto, Ethan Hawke ha parlato della libertà concessa da Marvel durante la produzione dello show.