Moon Knight, parla Oscar Isaac: 'Pronto a tornare, ma con la storia giusta'

Moon Knight potrebbe tornare nel futuro del MCU, e sebbene non ci siano ancora piani ufficiali in merito il protagonista della nuova serie tv Marvel Studios Oscar Isaac ha parlato della possibilità di interpretare ancora il supereroe.

L'attore di Moon Knight (e di Marc Spector, e di Steven Grant), ha infatti dichiarato in una recente intervista promozionale concessa a Radio Times: "Con questa storia abbiamo messo tutto sul tavolo, abbiamo puntato tutto e fatto all-in. Non ci sono assolutamente piani ufficiali per continuare la serie, ma penso che tutto dipenda dalla storia. Precisato questo, voglio anche aggiungere che amo essere Steven. Lo amo davvero. Per me, anche solo a livello fisico, è stato uno spasso essere lui. Quindi, sapete, con la storia giusta sarei felice di tornare."

In realtà la scena post credit di Moon Knight una serie di nuovi episodi li mette in conto eccome, e chiaramente il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige, il creatore dello show Jeremy Slater, la sua squadra di registi e lo stesso Oscar Isaac molto probabilmente hanno già le idee molto chiare a proposito della 'storia giusta' per Marc Spector, Steven Grant e Moon Knight, dunque potrebbe essere solo questione di tempo prima i Marvel Studios e Disney Plus annuncino un Moon Knight 2, in qualunque forma, sia esso una serie tv o un film (per la sala o per lo streaming).

