Moon Knight, parla il produttore: 'Porterà a infinite possibilità per la Marvel'

Moon Knight ha debuttato ieri su Disney Plus e oggi il produttore Grant Curtis, nel corso di un'intervista concessa a Collider, ha parlato delle ripercussioni che il nuovo show con Oscar Isaac protagonista potrebbe avere sul Marvel Cinematic Universe in futuro. Secondo il produttore lo show condurrebbe a infinite possibilità per il futuro del MCU.

Curtis, ai microfoni di Collider, ha spiegato come gli scenari offerti da Moon Knight potrebbero condurre a infinite possibilità da esplorare in futuro nel Marvel Cinematic Universe:

"Quello che dirò è questo: poiché ci addentriamo in così tanti toni interessanti con questo show - l'azione-avventura in giro per il mondo, gli aspetti horror, lo studio sulla salute mentale, l'umorismo - penso che ovunque [il presidente della Marvel] Kevin [Feige] voglia che questo personaggio vada in futuro, non credo ci sia un angolo nel MCU in cui Moon Knight non possa posizionarsi naturalmente", ha spiegato Curtis.

"E questo rispecchia non solo il personaggio sulla pagina, ma anche il personaggio che Oscar Isaac porta sullo schermo. Porterei sempre con me questo incredibile cast: persone, e artisti-uomini, e artigiani-donne, che sono al top nel loro lavoro, proprio come Oscar [Isaac], Ethan [Hawke] e May [Calamawy]. Il mio lavoro è molto più facile con questi attori".

Per Oscar Isaac, Moon Knight non è come gli altri eroi del MCU: "Penso che in Steven ci sia un senso dell'umorismo diverso da quello che abbiamo visto. Penso che la Marvel in particolare abbia fatto un lavoro così straordinario nel combinare azione e commedia, lo ha fatto in un modo davvero unico, con un vero e proprio character study di Moon Knight".

Solo con l'uscita delle prossime puntate, a cadenza settimanale, scopriremo come il gradimento del pubblico evolverà in base al procedere della serie: nel frattempo, potete dare un'occhiata alla nostra recensione della prima puntata di Moon Knight.